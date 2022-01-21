Пройди профессиональную переподготовку в CdoGEO КФУ и стань востребованным специалистом

Ежегодно обучение в CdoGEO проходят более 1000 слушателей.

Центр дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета уже 10 лет готовит специалистов самых востребованных специальностей. В арсенале CdoGEO есть курсы по направлениям:

- геология

- нефтегазовое дело

- геофизика

- геодезия

- бурение

- гидрогеология

- маркшейдерское дело

- кадастровая деятельность

- экономика и менеджмент

- английский язык

Обучение в CdoGEO КФУ проходит в дистанционном формате с очными сессиями.

Средняя продолжительность курсов - один год. Занятия проводят лучшие преподаватели Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ и российские и зарубежные эксперты.

Следует отметить, что КФУ входит в ТОП-100 вузов мира по нефтегазовому направлению. В 2020 году вуз стал Научным центром мирового уровня (НЦМУ) под названием «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». CdoGEO вошел в НЦМУ и в рамках проекта разработал восемь программ дополнительного профессионального образования, две из которых – программы профессиональной переподготовки:

- Гидродинамическое моделирование для создания эффективной системы разработки месторождений, повышения нефтеотдачи и снижения затрат

- Бурение горизонтальных нефтяных и газовых скважин в осложненных условиях

Профессиональную переподготовку в CdoGEO можно пройти по полной стоимости, которая включает очные сессии или с 50-процентной скидкой (в дистанционном формате). Для студентов действуют специальные цены.

- Ежегодно в CdoGEO КФУ обучение проходят более 1000 человек, - говорит заместитель директора ИГиНГТ КФУ по маркетингу, директор Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Ильдус Чукмаров. – Благодаря программам профессиональной переподготовки, наши слушатели поднялись по карьерной лестнице и добились огромных успехов в работе. Например, генеральный директор ООО «ТНГ-Групп» Ян Шарипов обучился в CdoGEO по программе «Геофизика». Рустам Сахаутдинов, пройдя профессиональную подготовку по программе «Маркшейдерское дело», ныне занимает должность главного маркшейдера, начальника управления топографо-геодезических, имущественных, маркшейдерских работ «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть». Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз Казань» Андрей Ермолаев обучился в CdoGEO по программе «Нефтегазовое дело для специалистов нефтегазовой промышленности». Успехи наших выпускников являются подтверждением качества обучения в СdoGEO.