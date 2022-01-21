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Происшествия21 января 2022 5:19

Суд Казани оштрафовал женщину за экстремистские комментарии в соцсети

В отношении ее было возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Сам незаконный контент в итоге был удален из интернета.

Сам незаконный контент в итоге был удален из интернета.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверка сотрудников прокуратуры Советского района Казани по соблюдению требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности обернулось для 52-летней женщины уголовным делом, возбужденным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Оказалось, что она оставляла в соцсети комментарии такого характера.

- Правонарушительнице назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

К слову, сами экстремистские комментарии в итоге были удалены из интернета.