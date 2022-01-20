Стала известна дата заседания по обжалованию ареста ректора КФУ Ильшата Гафурова

60-летний ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан в Казани 21 декабря 2021 года. Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

В понедельник, 24 января, Басманный суд Москвы рассмотрит жалобу на арест ректора КФУ Ильшата Гафурова, сообщается на сайте суда. Ранее он обжаловал арест.

Напомним, 60-летний ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан в Казани 21 декабря после после вручение премии «Студент года». После его самолетом доставили в Москву, где предъявили обвинения в причастности к убийству, совершенному в конце 90-х годов. По предварительным данным, речь идет об убийстве елабужского депутата Айнара Исрафилова, которое произошло в столице в 1999 году.

Вечером 22 декабря Басманный суд столицы отправил ректора в СИЗО на два месяца - вплоть до 21 февраля 2022 года.

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