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Спорт20 января 2022 16:53

Уроженка Казани выступит на Олимпиаде в Пекине

Евгения Тарасова поборется за победу на соревнованиях по фигурному катанию в паре с Владимиром Морозовым
Инзиля ШАКИРОВА
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Зимний Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Фото: Пресс-служба Министерства спорта Татарстана

Зимний Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Фото: Пресс-служба Министерства спорта Татарстана

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав олимпийской команды спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Пекине. Так, в сборную вошла и татарстанская спортсменка, уроженка Казани Евгения Тарасова. Она вместе с Владимиром Морозовым представит сборную России в парном катании.

Ранее спортсмены стали бронзовыми призерами чемпионата России, а также серебряными призёрами чемпионата Европы по фигурному катанию, напоминает Министерство спорта Татарстана.

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