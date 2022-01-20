Перевозчики хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте Казани еще на 5 рублей

В последний раз стоимость проезда в Казани поднимали менее года назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ассоциация автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана бьет тревогу – казанским перевозчикам грозит банкротство. Сообщается, что у них растут траты на топливо, запчасти и зарплаты сотрудникам. В Ассоциации видят два пути выхода из сложившейся ситуации.

Первый – увеличение компенсации от правительства республики за проезд одного льготника с 20 до 27 рублей, а второй – повышение стоимости билета для всех на пять рублей, причем как при оплате наличными, так и при оплате картами, в том числе и транспортной.

Напомним, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте повышалась менее года назад. Сейчас по транспортной карте пассажир платит 27 рублей, по банковской карте - 30 рублей, а наличными — 35 рублей.

Как объясняют в АТП, перевозчики уже просили прошлым летом Госкомитет Татарстана по тарифам увеличить стоимость проезда, но решения по этому вопросу принято не было. Поэтому уже этим летом транспортники собираются вновь обратиться в Госкомитет с этой просьбой.