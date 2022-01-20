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Общество20 января 2022 13:05

В Набережных Челнах опечатали здание Ледового дворца

На объекте были выявлены нарушения пожарной безопасности
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее сообщалось, что на капремонт здания выделено 72 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на капремонт здания выделено 72 миллиона рублей.

Фото: Алексей ФОКИН

В Набережных Челнах судебные приставы опечатали здание Ледового дворца на проспекте Сююмбике. На объекте были выявлены нарушения пожарной безопасности, сообщают «Челнинские известия»

Напомним, ранее сообщалось, что на капремонт дворца выделено 72 миллиона рублей. Приоритетными среди запланированных там работ является замена систем пожаротушения и дымоудаления. Они в рабочем состоянии, но были построены еще 20 лет назад, заявлял мэр города Наиль Магдеев.