В Набережных Челнах опечатали здание Ледового дворца

Ранее сообщалось, что на капремонт здания выделено 72 миллиона рублей. Фото: Алексей ФОКИН

В Набережных Челнах судебные приставы опечатали здание Ледового дворца на проспекте Сююмбике. На объекте были выявлены нарушения пожарной безопасности, сообщают «Челнинские известия»

Напомним, ранее сообщалось, что на капремонт дворца выделено 72 миллиона рублей. Приоритетными среди запланированных там работ является замена систем пожаротушения и дымоудаления. Они в рабочем состоянии, но были построены еще 20 лет назад, заявлял мэр города Наиль Магдеев.