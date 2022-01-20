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Происшествия20 января 2022 11:51

20-летнего татарстанца обвиняют в покушении на убийство сожителя матери

По версии следствия, парень ударил мужчину ножом в шею
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину молодой человек признал частично.

Свою вину молодой человек признал частично.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летнего жителя Зеленодольска обвиняют в покушении на убийство сожителя матери. По версии следствия, ночью 5 ноября 2021 года мужчины выпивали в одном из домов на улице Туктарова. В какой-то момент молодой человек почве внезапно возникших неприязненных отношений ударил ножом в шею собутыльнику. С места преступления последнего госпитализировали.

Свою вину молодой человек признал частично. Сейчас он находится в СИЗО. Уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.