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Происшествия20 января 2022 10:54

В Татарстане будут судить машиниста автокрана, обвиняемого в смерти рабочего

По версии следствия, по вине мужчины на потерпевшего упал крюк крана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Трагедия произошла 11 октября 2021 года в Бавлах.

Трагедия произошла 11 октября 2021 года в Бавлах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении 56-летнего машиниста автокрана из Бавлов направлено в суд. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия, 11 октября 2021 года обвиняемый по своему желанию сел за руль списанного, подлежащего утилизации крана и стал поворачивать его стрелу, так как она мешала работать. В процессе трос оборвался, а крюк крана упал на 47-летнего рабочего. С места происшествия мужчина был госпитализирован, но на следующий день скончался.

Свою вину машинист полностью признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.