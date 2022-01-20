В Татарстане будут судить машиниста автокрана, обвиняемого в смерти рабочего

Трагедия произошла 11 октября 2021 года в Бавлах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении 56-летнего машиниста автокрана из Бавлов направлено в суд. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия, 11 октября 2021 года обвиняемый по своему желанию сел за руль списанного, подлежащего утилизации крана и стал поворачивать его стрелу, так как она мешала работать. В процессе трос оборвался, а крюк крана упал на 47-летнего рабочего. С места происшествия мужчина был госпитализирован, но на следующий день скончался.

Свою вину машинист полностью признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.