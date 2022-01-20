Крещение-2022 в Чебоксарах: в купели окунулись 1,5 тысячи человек

Всего же в Крещенских купаниях в этот раз приняли участие около трех тысяч горожан. Фото: gcheb.cap.ru

В Крещенских купаниях приняли участие около трех тысяч жителей Чебоксар. Окунуться в прорубь из этого числа решилась только половина, сообщает ЕДДС города.

На всех местах для купаний дежурили медики, полицейские и спасатели. Серьёзных происшествий на купелях города не зафиксировано.

Отметим, что в 2021 году в Крещенских купаниях приняли участие четыре тысячи чебоксарцев. Однако окунуться в прорубь тогда решилось меньшее количество людей - 950.