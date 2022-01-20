В Чебоксарах мужчина отобрал у восьмилетнего мальчика телефон

В преступлении подозревается мужчина, изображенный на фото. Фото: пресс-служба МВД Чувашии

Полиция Чебоксар устанавливает личность мужчины, который отобрал у восьмилетнего мальчика мобильный телефон. Инцидент произошел днем 12 января у магазина на улице Павлова. Неизвестный подошел к ребенку под предлогом сделать важный звонок, после чего выхватил его сотовый и скрылся.

В преступлении подозревается мужчина, изображенный на фото. Всех, кто знает о его личности или местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам 8-999-756-45-85, 8-999-756-05-34 или 102.