Муфтий Татарстана поздравил первого президента республики Минтимера Шаймиева с юбилеем

20 января Минтимеру Шаймиеву исполнилось 85 лет. Фото: пресс-служба ДУМ Татарстана

Муфти Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил первого президента Татарстана, госсоветника республики Минтимера Шаймиева с 85-летием. В своем обращении он поблагодарил именинника за его вклад в развитие Ислама.

- Вы и сегодня, уповая на Аллаха, продолжаете последовательно и эффективно осуществлять свою общественно-политическую деятельность. Она направлена на пользу мусульманской умме и нашей религии. Да вознаградит вас Аллах за ваши добрые дела на благо мусульман нашей страны, за ваши усилия и искренние устремления внести вклад в развитие Ислама в России, - заметил Самигуллин.

Напомним, ранее Минтимера Шаймиева с днем рождения поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Действующий глава республики отметил открытость, отзывчивость прагматизм и последовательность именинника.

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