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Общество20 января 2022 9:23

Четверо пропавших в 2021 году в Татарстане детей погибли - «Лиза Алерт»

Одна девочка не найдена до сих пор
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала 2022 года волонтерам поступили заявки о пропаже в республике четверых детей.

С начала 2022 года волонтерам поступили заявки о пропаже в республике четверых детей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поступили сообщения о пропаже в Татарстане 167 детей. Большинство из них - 153 ребенка - были найдены живыми, четверо погибли, а одна девочка не найдена до сих пор, сообщила в ходе прямого эфира координатор движения Альбина Гараева.

С начала 2022 года волонтерам поступили заявки о пропаже в республике четверых детей. Все они найдены живыми.