Четверо пропавших в 2021 году в Татарстане детей погибли - «Лиза Алерт»

С начала 2022 года волонтерам поступили заявки о пропаже в республике четверых детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» поступили сообщения о пропаже в Татарстане 167 детей. Большинство из них - 153 ребенка - были найдены живыми, четверо погибли, а одна девочка не найдена до сих пор, сообщила в ходе прямого эфира координатор движения Альбина Гараева.

С начала 2022 года волонтерам поступили заявки о пропаже в республике четверых детей. Все они найдены живыми.