В 2021 году в Татарстане утонули 94 человека, в том числе 8 детей

Статистика прошлого года практически повторяет статистику 2020 года. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В 2021 году в Татарстане утонули 94 человека, в том числе восемь несовершеннолетних. Основные причины их гибели - купание в нетрезвом виде, купание в необорудованных местах, недостаточная работа органов местного самоуправления по оборудованию пляжей и отсутствие должного контроля со стороны родителей за своими детьми, заявил в ходе итогового заседания коллегии МЧС республики глава ведомства Рафис Хабибуллин.

Отметим, что на данный момент в регионе зарегистрировано 48 официальных пляжей. В 2022 году планируется открыть еще 13.