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Общество20 января 2022 9:11

В 2021 году в Татарстане утонули 94 человека, в том числе 8 детей

Одна из частных причин подобных трагедий в республике - купание в необорудованных для этого местах
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Статистика прошлого года практически повторяет статистику 2020 года.

Статистика прошлого года практически повторяет статистику 2020 года.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В 2021 году в Татарстане утонули 94 человека, в том числе восемь несовершеннолетних. Основные причины их гибели - купание в нетрезвом виде, купание в необорудованных местах, недостаточная работа органов местного самоуправления по оборудованию пляжей и отсутствие должного контроля со стороны родителей за своими детьми, заявил в ходе итогового заседания коллегии МЧС республики глава ведомства Рафис Хабибуллин.

Отметим, что на данный момент в регионе зарегистрировано 48 официальных пляжей. В 2022 году планируется открыть еще 13.