Власти Казани попросили горожан не верить в фейки о массовых захоронения бульдозером

Листовки с сомнительной информацией появились в разных частях города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Казани опровергла объявления, которые начали появляться во дворах города. Так, в ряде районов города накануне были расклеены листовки о грядущих массовых захоронениях бульдозером и эвакуациях из квартир. В последнем случае неизвестные утверждали, что людей направят в пункты временного размещения отдельно от детей, а отказавшихся привлекут к ответственности.

- Надо ли говорить, что все это неправда? Мы лишь напомним, что живём с вами в удивительное время, когда любой может внести смуту. Важно перепроверять сведения и оставаться спокойными. И пожалуйста, не создавайте своим управляющим компаниям новую работу - не расклеивайте фейковые сообщения. В такую погоду им есть чем заняться, - отмечают власти столицы Татарстана.