Минниханов поздравил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева с юбилеем

Президент республики отметил открытость, отзывчивость прагматизм, последовательность, гибкость и умение мыслить масштабно, которым обладает Шаймиев. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил с 85-летием первого президента республики, госсоветника региона Минтимера Шаймиева. В первую очередь, он заметил, что "яркая, насыщенная героическими свершениями" жизнь Минтимера Шариповича "является образцом самоотверженного труда и беззаветного служения Отечеству".

- Выходец из семьи сельских тружеников, Вы, благодаря упорному труду, прирожденному организаторскому таланту, прошли все ступени роста от инженера до руководителя одного из крупнейших регионов России <...> Вы возглавили Татарстан в переломный период социально-экономических и общественно-политических трансформаций. В это сложное время Ваша мудрая, выверенная политика позволила провести республику через бездну проблем и вызовов, сохранить наработанный предшествующими поколениями потенциал, - заявил Минниханов.

Президент республики отметил открытость, отзывчивость прагматизм, последовательность, гибкость и умение мыслить масштабно, которым обладает Шаймиев. Минниханов пожелал имениннику здоровья и долгих лет жизни.

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