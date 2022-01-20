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Происшествия20 января 2022 7:06

После смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Татарстане возбудили уголовное дело

Следователи уже осмотрели место происшествия
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Авария произошла накануне на трассе в Новошешминском районе.

Авария произошла накануне на трассе в Новошешминском районе.

Фото: прокуратура Татарстана

После смертельного ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе в Новошешминском районе Татарстана возбуждено уголовное дело. Неустановленное пока лицо подозревают в нарушении правил дорожного движения.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Напомним, автобус, следовавший по маршруту Казань-Черемшан, грузовик и две легковушки столкнулись на трассе вечером 19 января. Один человек погиб еще четверо, по предварительным данным, пострадали. Ранее проверкой соблюдения ПДД занялась прокуратура республики.