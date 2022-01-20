После смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Татарстане возбудили уголовное дело

Авария произошла накануне на трассе в Новошешминском районе. Фото: прокуратура Татарстана

После смертельного ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе в Новошешминском районе Татарстана возбуждено уголовное дело. Неустановленное пока лицо подозревают в нарушении правил дорожного движения.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Напомним, автобус, следовавший по маршруту Казань-Черемшан, грузовик и две легковушки столкнулись на трассе вечером 19 января. Один человек погиб еще четверо, по предварительным данным, пострадали. Ранее проверкой соблюдения ПДД занялась прокуратура республики.