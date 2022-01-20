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Происшествия20 января 2022 6:58

Татарстанец погиб в массовом ДТП с грузовиком и фурой на трассе

Смертельное ДТП произошло на 27 километре автодороги «Набережные Челны-Заинск-Альметьевск»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 8 часов утра в четверг, 20 января, на 27 километре автодороги «Набережные Челны-Заинск-Альметьевск» произошла массовая авария. По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на встречку для обгона «Камаза», но при возвращении на свою полосу не справился с управлением. Легковушку занесло и развернуло, в результате чего она столкнулась с фурой Scania и «Камазом». От полученных травм 37-летний водитель Hyundai скончался на месте.

- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

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