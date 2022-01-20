В День студента в Марий Эл запретят продавать алкоголь

Исключение составит только алкоголь, продающийся в заведениях общепита. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Марий Эл 25 января, в День российского студенчества, временно запретят продажу алкоголя. Ограничение будет действительно в указанный день с 00:00 до 23:59.

Запрет на розничную продажу алкоголя осуществляется в рамках регионального закона. Исключение составит только алкоголь, продающийся в заведениях общепита.

За нарушение запрета должностным лицам положен штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – от 100 до 300 тысяч рублей, сообщает Минэкономразвития Марий Эл.