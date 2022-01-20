В Ульяновской области для пациентов с COVID-19 запасли кислород объемом более 110 тонн

Губернатор региона Алексей Русских пояснил, что в периоды вспышек заболевания кислорода в регионе катастрофически не хватало. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ульяновской области подготовили более 110 тонн запаса кислорода для пациентов с коронавирусом. По словам губернатора региона Алексея Русских, в периоды вспышек заболевания его в регионе катастрофически не хватало.

Губернатор также вспомнил случаи, когда за ночь из одной больницы в другую приходилось перевозить три тонны кислорода или транспортировать его в область за 1,5 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что за неделю в Ульяновской области рост заболеваемости коронавирусом составил 20,3%.