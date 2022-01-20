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Общество20 января 2022 7:17

В Ульяновской области для пациентов с COVID-19 запасли кислород объемом более 110 тонн

С начала 2022 года в регионе наметилась тенденция к росту заболеваемости
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Губернатор региона Алексей Русских пояснил, что в периоды вспышек заболевания кислорода в регионе катастрофически не хватало.

Губернатор региона Алексей Русских пояснил, что в периоды вспышек заболевания кислорода в регионе катастрофически не хватало.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ульяновской области подготовили более 110 тонн запаса кислорода для пациентов с коронавирусом. По словам губернатора региона Алексея Русских, в периоды вспышек заболевания его в регионе катастрофически не хватало.

Губернатор также вспомнил случаи, когда за ночь из одной больницы в другую приходилось перевозить три тонны кислорода или транспортировать его в область за 1,5 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что за неделю в Ульяновской области рост заболеваемости коронавирусом составил 20,3%.