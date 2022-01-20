В Марий Эл муниципалитетам дали пять дней на очистку дворов от снега

Некоторые управляющие компании региона не справляются с уборкой снега. Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед управляющими компаниями Марий Эл поставили задачу очистить дворовые территории жилых комплексов от снега. На это им дали пять дней, сообщил на совещании главе республики первый зампредседателя правительства региона Александр Сальников.

Он отметил, что некоторые управляющие компании не справляются с уборкой снега. В связи с этим от населения поступают жалобы. Сальников заявил, что по отношению к тем, кто не справится с задачей, будут приняты меры.