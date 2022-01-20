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Экономика20 января 2022 6:22

За девять месяцев 2021 года Татарстан привлек 436,4 миллиарда рублей инвестиций

Данный показатель почти на 12% больше за тот же период 2020 года
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В данной категории Татарстан закрепился на шестом месте среди регионов России.

В данной категории Татарстан закрепился на шестом месте среди регионов России.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сумма инвестиций в Татарстане за девять месяцев 2021 года составила 436,4 миллиарда рублей. Это на 11,8% больше аналогичного периода за 2020 год, заявила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на коллегии ведомства.

По данному показателю Татарстан закрепился на шестом месте среди регионов России. Он уступил Москве, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, а также Московской области и Санкт-Петербургу.