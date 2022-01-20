За девять месяцев 2021 года Татарстан привлек 436,4 миллиарда рублей инвестиций

В данной категории Татарстан закрепился на шестом месте среди регионов России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сумма инвестиций в Татарстане за девять месяцев 2021 года составила 436,4 миллиарда рублей. Это на 11,8% больше аналогичного периода за 2020 год, заявила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на коллегии ведомства.

По данному показателю Татарстан закрепился на шестом месте среди регионов России. Он уступил Москве, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, а также Московской области и Санкт-Петербургу.