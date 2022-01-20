В гипермаркетах Чувашии ввели систему QR-кодов

Торговые объекты, в которых теперь действуют новые ограничения, расположены в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Канашском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 20 января 2022 года в гипермаркеты Чувашии площадью более тысячи квадратных метров начали пускать только по предъявлению QR-кодов о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе. В список попали 14 торговых объектов, расположенных в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Канашском районе.

Напомним, в конце декабря 2021 года глава Чувашии подписал указ о введении системы QR-кодов в гипермаркетах и супермаркетах площадью более тысячи квадратных метров. Позже Минэкономразвития опубликовал список торговых объектов, где будут действительные данные ограничения.