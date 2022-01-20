В Нижнекамске вахтовые автобусы прекратят перевозку местных жителей

Для передвижения по городу местным жителям следует выбирать другие маршруты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 января в Нижнекамске вахтовые автобусы начнут перевозить только сотрудников «Нижнекамскнефтехима», а также его дочерних и подрядных организаций. Решение принято, чтобы обезопасить работников градообразующего предприятия от «омикрона», передают в официальном сообществе администрации города во «ВКонтакте».

Изменения коснутся автобусов №3, №3А, №4А, №6, №7, №7А, №9, №12А, №15 и №17. Для передвижения по городу местным жителям следует выбирать другие маршруты.