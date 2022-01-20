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Общество20 января 2022 5:10

В Нижнекамске вахтовые автобусы прекратят перевозку местных жителей

Попасть в их салоны смогут только сотрудники «Нижнекамскнефтехима»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Для передвижения по городу местным жителям следует выбирать другие маршруты.

Для передвижения по городу местным жителям следует выбирать другие маршруты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 января в Нижнекамске вахтовые автобусы начнут перевозить только сотрудников «Нижнекамскнефтехима», а также его дочерних и подрядных организаций. Решение принято, чтобы обезопасить работников градообразующего предприятия от «омикрона», передают в официальном сообществе администрации города во «ВКонтакте».

Изменения коснутся автобусов №3, №3А, №4А, №6, №7, №7А, №9, №12А, №15 и №17. Для передвижения по городу местным жителям следует выбирать другие маршруты.