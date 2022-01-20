В Чувашии за поджог дома, из-за которого погибла женщина, будут судить двух мужчин

С учетом сгоревшего дома, мебели, надворных построек, а также погибших домашних животных, ущерб оценивается в более чем 300 тысяч рублей. Фото: Следственный комитет Чувашии

В Чувашии двое мужчин, обвиняемых в поджоге частного дома, после которого умерла женщина, предстанут перед судом. В настоящее время они заключены по стражу. Инцидент произошел 25 декабря 2020 года, сообщает Следственный комитет региона.

По версии следствия, в тот день рано утром в гостях у 47-летнего местного жителя и его 43-летней сожительницы находились мужчины 37 и 35 лет. Застолье завершилось ссорой, во время которой хозяину нанесли не менее 12 раз ударов руками и ногами по всему телу. Вступившейся за него сожительнице досталось не менее 8 ударов по голове и туловищу.

Хозяева потеряли сознание, 35-летний гость ушел с места инцидента. А его 37-летний приятель пошел в сени, совершил поджег и скрылся. В результате возгорания женщина умерла на месте. Хозяин дома спас сосед, пришедший тушить пожар.

Мужчину госпитализировали. С учетом сгоревшего дома, мебели, надворных построек, а также погибших домашних животных, ущерб оценивается в более чем 300 тысяч рублей.