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Общество20 января 2022 4:16

В Казани остановки «Энергетический университет» оборудовали табло на солнечных батареях

По городу их планируют установить еще на пяти остановках
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Новые инфотабло появятся на указанных остановках города до 1 февраля 2022 года. Фото: kzn.ru

Новые инфотабло появятся на указанных остановках города до 1 февраля 2022 года. Фото: kzn.ru

На остановках «Энергетический университет» в Казани появились электронные информационные табло на солнечных батареях. Впервые такую установку в тестовом режиме разместили возле цирка в 2020 году. После проведенного анализа власти города решили оборудовать ею целый ряд остановок общественного транспорта.

Так, до 1 февраля текущего года информационные табло на солнечных батареях появятся на остановках «Улица Восстания», «Разъезд Восстания», «Улица Чуйкова», «Станция «Метро Козья Слобода» и «Жилой массив «Дружба», сообщает администрация Казани.