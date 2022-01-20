В Казани остановки «Энергетический университет» оборудовали табло на солнечных батареях

Новые инфотабло появятся на указанных остановках города до 1 февраля 2022 года. Фото: kzn.ru

На остановках «Энергетический университет» в Казани появились электронные информационные табло на солнечных батареях. Впервые такую установку в тестовом режиме разместили возле цирка в 2020 году. После проведенного анализа власти города решили оборудовать ею целый ряд остановок общественного транспорта.

Так, до 1 февраля текущего года информационные табло на солнечных батареях появятся на остановках «Улица Восстания», «Разъезд Восстания», «Улица Чуйкова», «Станция «Метро Козья Слобода» и «Жилой массив «Дружба», сообщает администрация Казани.