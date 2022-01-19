Охват вакцинации населения в Татарстане составил 75%

Количество выявленных случаев COVID-19 превысило уровень 2020 года в 2 раза.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К концу 2021 года вакцинация взрослого населения Татарстана достигла 75%, сообщила глава Роспотребнадзора республики Марина Патяшина. Она также отметила, что жители региона старше 60 лет вакцинированы только на 66%.
При этом в республике удалось снизить число заболевающих. По словам Патяшиной, 2021 год выдался как для ведомства, так и для населения Татарстана тяжелым. Количество выявленных случаев COVID-19 превысило уровень 2020 года в 2 раза.
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