За прошедшую неделю число безработных в Татарстане сократилось до 10 тысяч

За прошедшую неделю 690 человек нашли работу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане число безработных сократилось до 10 421, сообщает пресс-служба Министерства труда республики. Отмечается, что это на 690 человек меньше, чем за прошлую неделю. При этом уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,51% от численности рабочей силы.

Минтруд также отметил о том, что для татарстанцев сейчас открыто 54 773 вакансии. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,2 человека на одну вакансию, сообщили в ведомстве.