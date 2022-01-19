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Общество19 января 2022 17:34

За прошедшую неделю число безработных в Татарстане сократилось до 10 тысяч

На рынке труда сейчас открыто 54 тысячи вакансий
Инзиля ШАКИРОВА
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За прошедшую неделю 690 человек нашли работу.

За прошедшую неделю 690 человек нашли работу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане число безработных сократилось до 10 421, сообщает пресс-служба Министерства труда республики. Отмечается, что это на 690 человек меньше, чем за прошлую неделю. При этом уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,51% от численности рабочей силы.

Минтруд также отметил о том, что для татарстанцев сейчас открыто 54 773 вакансии. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,2 человека на одну вакансию, сообщили в ведомстве.