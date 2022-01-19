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Общество19 января 2022 16:45

Пробки на дорогах Казани достигли девяти баллов

Серьезные заторы снова в центре города
Инзиля ШАКИРОВА
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Пробки образовались из-за погоды и ДТП в некоторых частях города.

Пробки образовались из-за погоды и ДТП в некоторых частях города.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в среду, 19 января, на казанских дорогах образовались пробки в девять баллов, что следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Заторы образовались из-за погодных условий и ДТП в некоторых частях города. При этом самые сильные пробки - на центральных улицах города.

Потратить время также придется на Вишневского, Гвардейской, Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Арбузова, Ленинградской, Назарбаева. Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на Кировской дамбе и Мамадышском тракте.

Серьезные пробки также наблюдаются на Кировской дамбе и Мамадышском тракте.

Серьезные пробки также наблюдаются на Кировской дамбе и Мамадышском тракте.

Фото: скриншот