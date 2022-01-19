Пробки на дорогах Казани достигли девяти баллов

Пробки образовались из-за погоды и ДТП в некоторых частях города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в среду, 19 января, на казанских дорогах образовались пробки в девять баллов, что следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Заторы образовались из-за погодных условий и ДТП в некоторых частях города. При этом самые сильные пробки - на центральных улицах города.

Потратить время также придется на Вишневского, Гвардейской, Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Арбузова, Ленинградской, Назарбаева. Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на Кировской дамбе и Мамадышском тракте.