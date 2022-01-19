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Общество19 января 2022 16:33

В Казани открылась выставка к 85-летию Шаймиева

Всего в галерее представлено 85 снимков
Инзиля ШАКИРОВА
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Выставку открыли в национальной художественной галерее «Хазинэ». Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Выставку открыли в национальной художественной галерее «Хазинэ». Фото: shaimiev.tatarstan.ru

В казанской национальной художественной галерее «Хазинэ» в среду, 19 января, открылась фотовыставка «Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха», которая посвящена предстоящему 85-летию первого президента Татарстана. Одним из первых посетителей выставки стал сам госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

В выставку вошло 85 архивных кадров, которые сделаны в годы политической деятельности Шаймиева, а также фотографии из его личной жизни. В галерее представлены как известные фото, так и те кадры, которые ранее никто не видел.

Выставка получила название «Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха». Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Выставка получила название «Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха». Фото: shaimiev.tatarstan.ru

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