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Происшествия19 января 2022 15:55

Мосгорсуд оставил основателя "Финико" Кирилла Доронина под арестом

Не удовлетворили также жалобу вице-президента пирамиды Ильгиза Шакирова
Инзиля ШАКИРОВА
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Задержали Доронина еще 30 июля 2021 года.

Задержали Доронина еще 30 июля 2021 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский суд отклонил апелляционную жалобу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина, просившего освободить его из СИЗО. В том числе суд оставил без удовлетворения жалобу вице-президента пирамиды Ильгиза Шакирова.

Напомним, на основателя «Финико» завели уголовное дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере». В офисах компании прошли обыски, а Кирилла Доронина и сооснователей пирамиды задержали и объявили в международный розыск. Так, Доронин был задержан еще 30 июля 2021 года.

Напомним, в финансовую пирамиду «Финико» деньги текли от доверчивых вкладчиков чуть ли не со всей России. Людям обещали высокий доход от предстоящих инвестиций.

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