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Общество19 января 2022 14:58

В Татарстане ожидается туман и гололедица

Автомобилистам стоит отказаться от лишних маневров на дорогах
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ночью на 20 января будет от -5 до -10 градусов, днем - от -3 до -8.

Ночью на 20 января будет от -5 до -10 градусов, днем - от -3 до -8.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В период с 22:00 19 января до 18:00 20 января в Татарстане ожидается туман. Вместе с тем в республике прогнозируется небольшой снег, слабая метель и гололедица. Ночью будет от -5 до -10 градусов, днем - от -3 до -8, сообщает местный Гидрометцентр.

В МЧС региона автомобилистам рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и резких торможений. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.