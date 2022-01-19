В Татарстане ожидается туман и гололедица

Ночью на 20 января будет от -5 до -10 градусов, днем - от -3 до -8. Фото: Олег УКЛАДОВ

В период с 22:00 19 января до 18:00 20 января в Татарстане ожидается туман. Вместе с тем в республике прогнозируется небольшой снег, слабая метель и гололедица. Ночью будет от -5 до -10 градусов, днем - от -3 до -8, сообщает местный Гидрометцентр.

В МЧС региона автомобилистам рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и резких торможений. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.