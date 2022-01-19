На трассе в Марий Эл произошло ДТП с двумя погибшими и пятью пострадавшими

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: пресс-служба МВД по Марий Эл

Около 15:10 в среду, 19 января, на 79 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» в Куженерском районе столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Renault Logan. В результате ДТП два человека - водитель и пассажирка иномарки - скончались, пять - пострадали.

- На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщают в пресс-службе МВД по Марий Эл.

Фото: пресс-служба МВД по Марий Эл

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Обстоятельства произошедшего выясняются (подробности)