На трассе в Марий Эл произошло ДТП с двумя погибшими и пятью пострадавшими

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: пресс-служба МВД по Марий Эл
Около 15:10 в среду, 19 января, на 79 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» в Куженерском районе столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Renault Logan. В результате ДТП два человека - водитель и пассажирка иномарки - скончались, пять - пострадали.
- На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщают в пресс-службе МВД по Марий Эл.
Фото: пресс-служба МВД по Марий Эл
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В результате столкновения двух иномарок в Волжске пострадали три человека
Обстоятельства произошедшего выясняются (подробности)