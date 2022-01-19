Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 января 2022 14:32

На трассе в Марий Эл произошло ДТП с двумя погибшими и пятью пострадавшими

Автомобили столкнулись на 79 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» в Куженерском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: пресс-служба МВД по Марий Эл

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: пресс-служба МВД по Марий Эл

Около 15:10 в среду, 19 января, на 79 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» в Куженерском районе столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Renault Logan. В результате ДТП два человека - водитель и пассажирка иномарки - скончались, пять - пострадали.

- На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщают в пресс-службе МВД по Марий Эл.

Фото: пресс-служба МВД по Марий Эл

Фото: пресс-служба МВД по Марий Эл

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате столкновения двух иномарок в Волжске пострадали три человека

Обстоятельства произошедшего выясняются (подробности)