Татарстанца подозревают в избиении отца, повлекшем его смерть

Свою вину подозреваемый признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 18 января, в одном из домов села Янгулово Балтасинского района полицейскими было обнаружено тело 58-летнего мужчины с кровоподтеками и переломами ребер. Правоохранителей на место происшествия вызвал 27-летний сын покойного. Его же теперь подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, мужчины проживали вдвоем и злоупотребляли спиртным. В один из вечеров между ними произошла ссора, в ходе которой сын несколько раз ударил отца руками и ногами. Спустя некоторое время последний скончался.

Следствие планируется обратиться в суд с ходатайствовать об аресте подозреваемого на время расследования уголовного дела.