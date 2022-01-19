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Общество19 января 2022 12:10

В Казани на станции метро «Дубравная» установили 40 новых светильников

В ближайшее время планируется мойка стекла свода
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Служба энергохозяйства метрополитена работала ночью, в отсутствие пассажиров на платформе. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

Служба энергохозяйства метрополитена работала ночью, в отсутствие пассажиров на платформе. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В Казани на станции метро «Дубравная» установили 40 новых светильников на своде. Процесс проходил ночью, в отсутствие пассажиров на платформе. В ближайшее время планируется мойка стекла свода, передает «Метроэлектротранс».

Напомним, работа по улучшению освещения на станциях метрополитена началась в 2021 году. На станциях «Кремлевская» и «Площадь имени Габдуллы Тукая» было восстановлено архитектурное освещение колонн, минаретов и установлена подсветка панно.