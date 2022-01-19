В Альметьевске ищут парня, который пропал почти месяц назад

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Альметьевске начались активные поиски 19-летнего Ильдара Шаехова, который ушел из дома и пропал еще 23 декабря 2021 года. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Ильдар ростом около 160 сантиметров имеет нормальное телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи на нем была серая тонкая куртка, синяя джинсовка, темно-зеленые спортивные штаны и черные ботинки.

Всех, кто видел этого молодого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.