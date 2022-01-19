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Общество19 января 2022 10:21

Помещения фабрики «ЗаряД», принадлежащей Данису Зарипову, продаются за 100 миллионов рублей

Их общая площадь составляет четыре тысячи «квадратов»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Комплекс продается с действующим арендатором.

Комплекс продается с действующим арендатором.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В сети появилось объявление о продаже помещений фабрики хоккейных клюшек «ЗаряД» в Набережных Челнах, одним из совладельцев которой является капитан казанского клуба «Ак Барс» Данис Зарипов. Стоимость объектов оценивается продавцом в 100 миллионов рублей.

Помещения общей площадью в четыре тысячи квадратных метров включают в себя производственный корпус, одноэтажный склад готовой продукции, газораспределительная подстанция, здание цеха инкрустации со складом готовой продукции и земельным участком. Комплекс продается с действующим арендатором.

Напомним, 14 января у Даниса Зарипова и его супруги Альбина родился сын. Мальчика назвали Диасом.