В Казани появился светофор, оборудованный звуковыми сигнализаторами с голосовым сообщением

На 103 перекрестках города установлены светофоры с обычными звуковыми сигнализаторами.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На пересечении улиц Кулахметова и Шамиля Усманова в Казани появился первый в городе светофор, оборудованный звуковыми сигнализаторами с голосовым сообщением. Новое оборудование сообщает инвалидам о возможности перехода дороги, но не при помощи одного звука, как на 103 других перекрестках, а словами.
- Данный перекресток выбран учитывая расположение вблизи реабилитационного центра Всероссийского общества слепых, - объясняют в Комитете по транспорту столицы Татарстана.
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