Лучшую концепцию нового здания театра имени Камала в Казани объявят в середине февраля

В работах следовало принять во внимание, в частности, направление пешеходного потока от остановок общественного транспорта, место для паркинга и удобное расположение главного входа в театр. Фото: kzn.ru

В середине февраля станет известен победитель конкурса на концепцию нового здания Татарского государственного Академического театра имени Галиаскара Камала. Финалисты открытого международного конкурса презентовали свои работы экспертам в онлайн-формате 12 и 14 января.

Комиссия осмотрела восемь проектов. Концепции были представлены в два этапа – 30-минутная демонстрация и ответы на вопросы экспертов.

В работах следовало принять во внимание, в частности, направление пешеходного потока от остановок общественного транспорта, место для паркинга и удобное расположение главного входа в театр. Также в проектах должна отражаться татарская идентичность.

Прием конкурсных предложений завершится 3 февраля, затем члены жюри выберут победителя.

Напомним, новое здание театра имени Камала построят между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. Предназначение старого здания театра определят после выбора концепции нового комплекса.