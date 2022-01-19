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Общество19 января 2022 7:41

Сотрудники «Казанского хлебозавода 3» боятся потерять работу из-за передачи бренда

Петицию с просьбой о помощи они адресовали Президенту России Владимиру Путину
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
На данный момент обращение к главе государства подписали почти тысяча человек.

На данный момент обращение к главе государства подписали почти тысяча человек.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники «Казанского хлебозавода 3» написали петицию, в которой просят Президента России Владимира Путина спасти их от остановки деятельности предприятия и, как следствие, потери работы. По их словам, собственник завода — Холдинговая компания «Ак Барс» — планирует передать бренд АО «Булочно-кондитерский комбинат», полностью закрыть производственную площадку и отдать землю, на которой сейчас расположен завод, под застройку.

- Большинство сотрудников имеют кредиты, маленьких детей на иждивении и останутся без заработка в данной сложной эпидемиологической ситуации. Просим не допустить остановки исторически сложившегося значимого для всех слоев населения производства и прекращения выпуска значительного объема качественной и социально доступной хлебной продукции по Татарстану и близлежащим регионам, — пишут работники предприятия.

На данный момент обращение к главе государства подписали почти тысяча человек.