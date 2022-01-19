При строительстве дома в Чебоксарах разбился рабочий

Место происшествия осмотрено, очевидцы опрошены. Фото: chuvashia.sledcom.ru

В понедельник, 17 января, при строительстве дома №14 на улице Афанасьева в Чебоксарах произошел несчастный случай. 42-летний стропальщик находился на высоте 15 этажа, когда сорвался вниз в подъемного крана. От травм мужчина скончался на месте, сообщает Следственный комитет региона.

По факту случившегося началась доследственная проверка. Место происшествия осмотрено, очевидцы опрошены. Назначена судмедэкспертиза. Выясняются обстоятельства трагедии.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.