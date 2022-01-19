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Происшествия19 января 2022 7:51

При строительстве дома в Чебоксарах разбился рабочий

По факту случившегося идет доследственная проверка
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Место происшествия осмотрено, очевидцы опрошены. Фото: chuvashia.sledcom.ru

Место происшествия осмотрено, очевидцы опрошены. Фото: chuvashia.sledcom.ru

В понедельник, 17 января, при строительстве дома №14 на улице Афанасьева в Чебоксарах произошел несчастный случай. 42-летний стропальщик находился на высоте 15 этажа, когда сорвался вниз в подъемного крана. От травм мужчина скончался на месте, сообщает Следственный комитет региона.

По факту случившегося началась доследственная проверка. Место происшествия осмотрено, очевидцы опрошены. Назначена судмедэкспертиза. Выясняются обстоятельства трагедии.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.