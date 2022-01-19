Реконструкция Лапсарского проезда в Чебоксарах обойдется в 916,6 миллиона рублей

В текущем году будет выделено 84,1 миллиона рублей, в 2023 и 2024 годах – по 416,3 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На реконструкцию Лапсарского проезда в Чебоксарах, с учетом возведения подъезда к зданию № 65, направят 916,6 миллиона рублей. Средства выделят и регионального и городского бюджета.

Работы планируется провести в три этапа. Первый - от Вурнарского шоссе до здания №65 на Лапсарском проезде. Второй этап - от базы «Элитстроя» до исправительной колонии №1. Третий этап - от колонии до Канашского шоссе.

Согласно постановлению на сайте правительства Чувашии, в текущем году будет выделено 84,1 миллиона рублей, а в 2023 и 2024 годах – по 416,3 миллиона рублей.