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Общество19 января 2022 5:47

На возведение и обновление поликлиник Татарстана в 2021 году было потрачено 1,5 миллиарда рублей

Работы были проведены на 39 объектах
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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За год построили и реконструировали 12 объектов здравоохранения, отремонтировали - 27.

За год построили и реконструировали 12 объектов здравоохранения, отремонтировали - 27.

Фото: Ксения Высотина

Стало известно, что в 2021 году на строительство и ремонт объектов первичного звена здравоохранения было потрачено почти 1,5 миллиарда рублей. В регионе возвели и обновили 39 объектов, сообщает местный Минздрав.

За год построили и реконструировали 12 объектов на сумму 917,4 миллиона рублей. В список вошли три поликлиники, две врачебной амбулатории и семь фельдшерско-акушерских пунктов. Капремонт общей стоимостью 545,7 миллиона рублей выполнили на 27 объектах – в 20 поликлиниках, двух участковых больницах и пяти врачебных амбулаториях.