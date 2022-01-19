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Общество19 января 2022 5:19

В Татарстане запустят два завода по производству сжиженного газа

Они расположены в Высокогорском и Тюлячинском районах
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время на объектах завершаются строительно-монтажные работы на установках сжижения природного газа.

В настоящее время на объектах завершаются строительно-монтажные работы на установках сжижения природного газа.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В первом квартале 2022 года в Татарстане намерены запустить в работу два завода, производящих сжиженный природный газ. Они находятся в Высокогорском и Тюлячинском районах, сообщил на пресс-конференции глава Минпромторга республики Альберт Каримов.

Он отметил, что в настоящее время на объектах завершаются строительно-монтажные работы на установках сжижения природного газа. Также министр пояснил, что сжиженный газ – охлажденный, значит, не требует баллонов под давлением. Его удобно применять на большие расстояния, но это требует другого вида заправочных станций – криоАЗС. В регионе уже планируют создание сети таких станций.