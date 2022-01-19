В 2022 году в Татарстане обновят более 85 километров дорог

В Казанской агломерации намерены обновить 32 километра дорог, в Набережночелнинской - 20 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 2022 год в Татарстане запланирован ремонт более 85 километров автодорог по нацпроекту. Так, в региональной сети обновят 30 километров проезжей части. В частности, отремонтируют дороги Альметьевск – Муслюмово в Муслюмовском районе и «Казань-Ульяновск» - Старое Барышево – Камское Устье в Апастовском районе.

В Казанской агломерации намерены обновить 32 километра дорог, в том числе проспект Фатыха Амирхана от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля и улицу Четаева от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова. В Нижнекамской агломерации запланирован капремонт проспекта Химиков от улицы Корабельная до улицы Южной, а также улицы Корабельная от перекрестка проспект Химиков – улица Корабельная до жилого дома №52 на улице Корабельная.

В Набережночелнинской агломерации обновят 20 километров дорог. Запланирована реконструкция участка в Набережных Челнах на улице Гостева от улицы Аэродромная до улицы Батенчука. Также проведут капремонт автодороги Муслюмово - Саклов-Баш – Юлтимерова в Сармановском районе, передает Миндортранс Татарстана.