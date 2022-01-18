С 1 февраля в казанских электричках за проезд нельзя будет заплатить банковской картой

При этом на станциях возможность купить билет за безналичный расчет будет оставлена. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже с 1 февраля 2022 года в казанских пригородных поездах во время пути перестанут обилечивать пассажиров с банковскими картами – их просто не будут принимать к оплате.

- Такое решение принято из-за отсутствия устойчивого интернет-соединения на полигоне обслуживания, - сообщили в пассажирской компании «Содружество».

Там также пояснили, во время движения электрички при отказе пассажира оплатить проезд наличными в отношении него будет составлен акт о наложении штрафа как на безбилетника.

К слову, билет можно купить за безналичный расчет не на станциях следования пригородных поездов, но и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».