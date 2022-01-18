Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 17:47

С 1 февраля в казанских электричках за проезд нельзя будет заплатить банковской картой

У кого не будет при себе наличных денег на билет, будут высаживать
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
При этом на станциях возможность купить билет за безналичный расчет будет оставлена.

При этом на станциях возможность купить билет за безналичный расчет будет оставлена.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже с 1 февраля 2022 года в казанских пригородных поездах во время пути перестанут обилечивать пассажиров с банковскими картами – их просто не будут принимать к оплате.

- Такое решение принято из-за отсутствия устойчивого интернет-соединения на полигоне обслуживания, - сообщили в пассажирской компании «Содружество».

Там также пояснили, во время движения электрички при отказе пассажира оплатить проезд наличными в отношении него будет составлен акт о наложении штрафа как на безбилетника.

К слову, билет можно купить за безналичный расчет не на станциях следования пригородных поездов, но и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».