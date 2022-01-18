В Ульяновской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

Только за последние сутки в Ульяновской области было выявлено 158 новых случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот вторник, 18 января, на заседание регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса были оглашены данные от Роспотребнадзора Ульяновской области. Согласно им, ситуация по заболеваемости в регионе остается напряженной.Так по итогам прошлой недели рост составил 20,3%. При этом новые случаи коронавируса выявляли во всех районах области.

Кроме того, было зафиксировано и увеличение числа зараженных среди детей в возрасте от 7 лет, а также среди молодежи – от 18 до 29 лет.

Только за последние сутки в Ульяновской области было выявлено 158 новых случаев коронавируса. При этом, как отметил на заседании глава регионального Минздрава Александр Гашков, сложнее всего болезнь переносят граждане старше 60 лет. Напомним, что в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавируса для пожилых людей.

- Мы видим, как стремительно растет заболеваемость по стране новым штаммом «омикрон», хотя в области случаев заражения им не зафиксировано, мы должны быть готовы, что волна дойдет до нас в ближайшие дни. Я призываю жителей прививаться, только коллективный иммунитет к коронавирусу поможет нам победить болезнь и минимизировать ее распространение. Также в связи с угрозой роста заболеваемости, обращаю внимание на неукоснительное соблюдение коронавирусных ограничений, установленных в области - это вопрос нашей с вами безопасности, - в свою очередь отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

По словам главы региона, он смог заручится поддержкой федерального Минздрава в части оказания области как методической, так и финансовой помощи, в случае активного роста заболеваемости коронавирусом в регионе.