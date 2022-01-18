Житель Чувашии оголился перед детьми и получил 13 лет колонии

Данное решение суда пока еще не вступило в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

За совершение преступлений против половой неприкосновенности - насильственные действия и разврат, 46-летнего жителя деревни Михайловка Цивильского района приговорили к 13 годам колонии строгого режима с последующем ограничением свободы сроком на 1,5 года, сообщили в следственном комитете Чувашии.

- Данное решение суда пока еще не вступило в законную силу, - также уточнили в ведомстве. - С потерпевшими организовано проведение психолого-диагностических, реабилитационных и профилактических мероприятий.

Как было доказано, вечером 5 июля прошлого года во дворе одного из домов города Цивильск мужчина по пьяни оголил свой половой орган на виду у пятерых девочек в возрасте от 8 до 13 лет, которые в это время играли на детской площадке.

Злоумышленника спугнула женщина, ставшая очевидцем произошедшего. Она сообщила об этом в полицию и мужчину вскоре задержали. На время следствия его решили поместить под стражу.