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Общество18 января 2022 16:07

В Казани на остановках начали устанавливать информационные табло на солнечных батареях

Они уже появились на улице Декабристов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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При помощи информационных табло пассажиры могут узнать о времени прибытия общественного транспорта. Фото: Комитет по транспорту исполкома Казани

При помощи информационных табло пассажиры могут узнать о времени прибытия общественного транспорта. Фото: Комитет по транспорту исполкома Казани

На автобусных остановках в Казани устанавливают новые информационные табло на солнечных батареях. Два из них уже появились на улице Декабристов, сообщает комитет по транспорту города.

До 1 февраля данные табло планируется установить на автобусных остановках: «метро Козья Слобода», «Чуйкова», «Дружба», «Ибрагимова» и «Восстания».

Напомним, в 2020 году в рамках эксперимента первое информационное табло в городе на солнечной батареи появилась на остановке «Цирк».