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Происшествия18 января 2022 14:21

Прокуратура проведет проверку по факту смертельного ДТП в Мамадышском районе

Авария произошла в районе деревни Нижние Яки днем 18 января
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Мамадышского района начала проверку соблюдения ПДД по факту смертельной аварии на 951-м километре федеральной трассы М7 в районе деревни Нижние Яки. По предварительным данным, водитель минивена Hyundai, перевозивший пассажиров по маршруту «Казань-Набережные Челны», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с манипулятором ISUZU.

В результате ДТП погибли два пассажира Hyundai, пострадал - водитель манипулятора.