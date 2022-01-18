Прокуратура проведет проверку по факту смертельного ДТП в Мамадышском районе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Мамадышского района начала проверку соблюдения ПДД по факту смертельной аварии на 951-м километре федеральной трассы М7 в районе деревни Нижние Яки. По предварительным данным, водитель минивена Hyundai, перевозивший пассажиров по маршруту «Казань-Набережные Челны», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с манипулятором ISUZU.

В результате ДТП погибли два пассажира Hyundai, пострадал - водитель манипулятора.