В Казани для детского лагеря «Молодая гвардия» создают зимние корпуса

Все работы там должны завершить к 2023 году. Фото: metshin.ru

В этот вторник, 18 января, с проверкой в восстанавливаемы детский лагерь «Молодая гвардия» прибыл мэр Казани Ильсур Метшин. На месте градоначальнику сообщили, что из 14 современных корпусов, которые возводятся среди деревьев на площади 14 гектаров, четыре здания будут утеплены так, чтобы дети там могли отдыхать не только летом, но и зимой.

Отметим, что лагерь «Молодая гвардия» является одним из старейших в городе. Он был построен еще в 1932 году и последний раз видел капитальный ремонт 60 лет назад.

Сейчас там, помимо спортивных площадок, реконструируют и большую столовую. Также на территории лагеря появятся новое футбольное поле, беговые дорожки, крытая спортплощадка и даже комплекс душевых с саунами. Кроме того, там будет достроен клуб, медпункт и пропускной пункт, а один из старых корпусов переделают под музей.

Все работы в лагере «Молодая гвардия» должны завершить к 2023 году. После чего он сможет принимать от 242 до 280 детей за одну смену. Отдыхать там, а также тренироваться, будут юные футболисты, баскетболисты, легкоатлеты и конькобежцы.